Россиянин по ошибке получил огромные деньги и купил водку

Мужчина забрал деньги себе и спрятал в задней части дивана

Россиянин по ошибке получил огромную сумму денег. Фото: pixabay

Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как получил от кассира в банке 400 тысяч рублей (163 тысячи гривен) вместо 400 рублей и умолчал об ошибке. Об этом во вторник, 14 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в городе Урай. Местный житель пришел в банк и попытался снять со своей карты 400 рублей, но по каким-то причинам не смог. В итоге он обратился к кассиру, и та по невнимательности выдала ему 400 тысяч рублей.

Мужчина забрал деньги себе и спрятал в задней части дивана. К моменту прихода сотрудников полиции он успел потратить лишь 600 рублей на приобретение спиртных напитков.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о краже. На допросе он признался, что надеялся на то, что кассир так и не обнаружит ошибку и пропавшие деньги.

Напомним, недавно в российском Якутске грузовой самолет Ан-12 при взлете потерял створку люка и продолжил полет, рассыпая слитки золота. А в Польше автодорогу засыпало сардинами, которые выпали из грузовика по недосмотру водителя.