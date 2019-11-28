Мужчина после ночи с двумя женщинами попал в реанимацию: подробности

Врачи диагностировали у 34-летнего пациента отравление таблетками

Россиянина госпитализировали из номера отеля Фото: Depositphotos

28 ноября из "Лотто Отеля" на московском Новинском бульваре (РФ) после ночи с двумя женщинами госпитализировали жителя Якутии. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у 34-летнего пациента отравление таблетками. В настоящее время россиянин находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

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В номере отеля правоохранители обнаружили двух неизвестных женщин, пачку антидепрессантов и упаковку со спрессованным веществом светлого цвета. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В полиции говорят, что все найденные вещества направлены на лабораторное исследование.

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