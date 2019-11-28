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Мужчина после ночи с двумя женщинами попал в реанимацию: подробности

Врачи диагностировали у 34-летнего пациента отравление таблетками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56
Россиянина госпитализировали из номера отеля
Россиянина госпитализировали из номера отеля
Фото: Depositphotos

28 ноября из "Лотто Отеля" на московском Новинском бульваре (РФ) после ночи с двумя женщинами госпитализировали жителя Якутии. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у 34-летнего пациента отравление таблетками. В настоящее время россиянин находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Смотрите видео о странных "сексуальных" законах мира:

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В номере отеля правоохранители обнаружили двух неизвестных женщин, пачку антидепрессантов и упаковку со спрессованным веществом светлого цвета. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В полиции говорят, что все найденные вещества направлены на лабораторное исследование.

Ранее "Сегодня" сообщали, как французский суд обязал компанию TSO выплатить компенсацию семье своего инженера по имени Ксавье, который умер от сердечного приступа во время секса с незнакомкой в гостиничном номере.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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