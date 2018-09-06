Россиянин с огурцом необычной формы показал фото и "взорвал" интернет

В комментариях юзеры уже сделали несколько фотожаб

Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: depositphotos

В начале сентября пользователь Pikabu под ником sashok43 опубликовал фотографии с дачи в Кировской области (Россия). Он обратил внимание на огурец необычной формы, который вырос в одной из теплиц. По словам автора, овощ настоящий, просто "какого-то китайского" сорта.

Россиянин нашел необычного огурца Фото: pikabu.ru/story/dachnyiy_vopros

Со слов хозяина, огурцы этого сорта вкусные, очень хороши при засолке, но подобной формы плодов больше не вырастало.

Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal Мужчина нашел в теплице необычной формы огурец. Фото: tjournal 1/12

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В комментариях юзеры сделали несколько фотожаб. Особенно удалась картинка с "Загадочником" из комиксов и фильмов про Бэтмена. Пользователи сети поместили также необычный овощ в игры, мультфильмы и кино вроде "Моаны", "Марио" и "Тора".

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