Россиянин с огурцом необычной формы показал фото и "взорвал" интернет
В комментариях юзеры уже сделали несколько фотожаб
В начале сентября пользователь Pikabu под ником sashok43 опубликовал фотографии с дачи в Кировской области (Россия). Он обратил внимание на огурец необычной формы, который вырос в одной из теплиц. По словам автора, овощ настоящий, просто "какого-то китайского" сорта.
Со слов хозяина, огурцы этого сорта вкусные, очень хороши при засолке, но подобной формы плодов больше не вырастало.
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В комментариях юзеры сделали несколько фотожаб. Особенно удалась картинка с "Загадочником" из комиксов и фильмов про Бэтмена. Пользователи сети поместили также необычный овощ в игры, мультфильмы и кино вроде "Моаны", "Марио" и "Тора".
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