Россиянин сдуру выбросил чашку из окна и попал в колонию

51-летний мужчина злоупотребляет спиртным и нигде не работает

Россиянин выбросил чашку из окна. Фото: pixabay

Россиянин из Челябинска совершил необдуманный поступок: "из открытого окна прицельно бросил керамическую кружку в голову полицейского".

Инцидент произошел 29 декабря 2017 года в городе Карталы. К 51-летнему местному жителю, в отношении которого поступило сообщение о преступлении, прибыли участковый и сотрудник патрульно-постовой службы, который и получил по голове кружкой.

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Мужчину осудили на десять месяцев общего режима по статье о применении не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

Как отметили в надзорном ведомстве, вид и размер наказания определен с учетом отрицательной характеристики обвиняемого, который злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

Напомним, россиянка по ошибке оставила семь тысяч долларов чаевых.

Во Франции с россиянкой Олесей Шемяковой произошел неприятный инцидент: женщина совершенно случайно оставила официанту 7,7 тысячи франков (около 7,7 тысячи долларов) чаевых. Произошло это при оплате счета за чашку кофе и кусок торта в обычной швейцарской шашлычной.