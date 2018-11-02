Россиянин уехал, бросив льва умирать в закрытом вольере

Соседи вызвали полицию и зоозащитников через четыре дня

Лев. Фото: pixabay

В России мужчина бросил в закрытом вольере льва, уехав на неделю, сообщается на странице питомника в Иркутске, в который позвонили обеспокоенные соседи.

По их словам, животное истошно кричало последние четыре дня, и когда сил слышать его рев уже не осталось, люди обратились на горячую линию питомника. Представители районной администрации и полиции, прибывшие на место, действительно нашли животное в ужасном состоянии, после чего подписали документы, разрешающие забрать льва в питомник.

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"По предварительной оценке ветеринаров, организм животного сильно истощен. На лицо недостаток веса. На голове видны гематомы, имеются проявления рахита. Лев действительно выглядит очень плохо", – сообщается на странице организации.

Однако, по словам сотрудников питомника, зверь с большим аппетитом ест мясо. Сейчас он живет в теплом помещении и чувствует себя с каждым днем все лучше.

View this post on Instagram A post shared by K9irk (@k9irk) on Nov 1, 2018 at 8:56am PDT

Тем временем в комментариях под новостью местные жители сообщают, что хозяин должен вернуться через несколько дней из заграницы, и собирается забрать животное. По причине чего люди требуют ни при каких условиях не возвращать льва.

Как сообщалось ранее, сотрудники зоопарка в Портленде, что в американском штате Орегон, выложили необычные снимки своих питомцев в Twitter. Теперь мы можем рассмотреть ежа, хвост бобра или мощную морду тукана совсем с другого ракурса – через лучи рентгена.