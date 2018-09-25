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Россиянин жестко поплатился за попытку уберечь зарплату от жены

Мужчину из Москвы разоблачили внимательные соседи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Фокус не удался. Фото: pixabay
Фокус не удался. Фото: pixabay

Москвич выдумал ограбление, чтобы не отдавать жене зарплату, но его разоблачили соседи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

28-летний россиянин из Москвы Иван Степанов, чтобы не отдавать зарплату жене Насте, решил инсценировать ограбление. Вечером мужчина рассказал благоверной жуткую историю: у дома на него якобы напали хулиганы, надели на голову пакет, отобрали борсетку с телефоном и 100 000 рублей. На место происшествия вызвали полицию и нехитрая схема начала рушиться.

Соседи, которых опросили копы, нашли борсетку в подъезде. Деньги и телефон оказались в сохранности. Ивану пришлось во всем сознаться правоохранителям.

Напомним, владелец миллионного наследства звезды Playboy ограбил магазин на 60 долларовНаследник миллионных состояний звезды Playboy Редмонд О'Нил, находясь под воздействием наркотиков, ограбил магазин, завладев 60 долларами. 33-летний О'Нил ворвался в небольшой магазин в Лос-Анджелесе и стал угрожать продавцу ножом.

Кроме этого, мы писали, что россиянку в отеле попросили вскрыть чемодан.

Самые курьезные истории преступников-неудачников смотрите на видео ниже:

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Источник: "Сегодня"
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