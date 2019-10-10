Россиянка хотела увеличить губы своей кошке и устроила драку в салоне

Администратор заведения пыталась вразумить девушку, пояснив, что такие процедуры животным не проводят

В московском салоне красоты произошла драка. Потасовка началась, когда одна из посетительниц выхватила кошку из рук другой клиентки, которая хотела с помощью ботокса увеличить питомцу губы.

Администратор заведения пыталась вразумить россиянку, пояснив, что такие процедуры животным не проводят, но клиентка не унималась.

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На защиту кошки встала другая посетительница салона, которая посоветовала не отдавать питомца хозяйке до приезда полиции. После этого владелица животного набросилась на клиентку и администратора с кулаками, выхватила пушистика и скрылась.

Напомним, кошка по имени Нала стала самой популярной в социальной сети Instagram. У животного даже есть собственный сайт. Сейчас у кошки 3,8 миллиона подписчиков, также она стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как самый популярный кот Instagram 2017 года. Кроме этого, ранее "Сегодня" писали о кошке, которая стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят.

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