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Россиянка рассказала о жизни с "несуществующим размером груди"

Большую проблему для женщины представляет выбор одежды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Россиянка рассказала о жизни с большой грудью Фото: Estedel / Pikabu
Россиянка рассказала о жизни с большой грудью
Фото: Estedel / Pikabu

Пользовательница "Пикабу" с ником Estedel поделилась опытом, каково жить с большой грудью в России. По ее словам, она носит бюстгальтера 80Н, но такого размера официально не существует, а "правильный размер на нее не шьют".

"Ни разу в жизни я не пробивала себе дорогу грудью. Мозгами — приходилось, упорством — приходилось, кое-где было безумное везение", — рассказала она. По словам Estedel, такой размер не связан с питанием или специальными упражнениями — большая грудь у нее появилась с возрастом, к концу восьмого класса у нее уже был третий размер. Бюстгальтеры она специально подшивает под себя после покупки. Купальник ей выбрать легче, поскольку "можно найти модель на завязках и забить на параметр обхвата, а подбирать только объем чашечки".

Большую проблему для нее представляет выбор одежды. "Вообще с одеждой сплошные проблемы. То, что хорошо село по груди — висит мешком ниже, то что подчеркивает талию — на груди не сходится", — отмечает она. В таких условиях она стала пренебрегать цветом и фактурой нарядов, так как основным критерием стал размер.

При этом Estedel отмечает, что, несмотря на стереотипы, внимания мужчин к ее пышной груди было умеренным, в отличие от женского. Женщины не только расспрашивали о ее формах, но и щупали. "15 процентов щупали не по разу", — подсчитала обладательница бюста.

По ее словам, во время беременности и кормления грудью молочные железы не изменились в размерах. Женщина заключила, что если бы у нее была возможность поменять размер груди, то она бы выбрала "уверенную троечку", поскольку носить бюст размером 80Н довольно тяжело.

Напомним, известная актриса вышла в свет с "квадратной" грудью. Кроме этого, мы писали, что австралийка страдает из-за аномального роста груди 11 размера. Из-за этой проблемы она не может жить обычной жизнью и вынуждена во многом себя ограничивать. 

Смотрите видео: как большая грудь разрушает женские судьбы

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