Россиянки в кафе побили мужчин из-за цветов на 8 Марта: видео

Визитеры снимали происходящее на видео

Российские феминистки напали на мужчин с цветами Фото: Pixabay

В петербургской феминистской кофейне "Симона" произошел курьезный инцидент. В заведение накануне Международного женского дня ворвалась группа мужчин с охапками тюльпанов. Незнакомцы сорвали проходящее в коворкинге мероприятие, одна из посетительниц применила перцовый баллончик.

Визитеры снимали происходящее на видео. Они зашли в помещение в "женские" часы, поздравили посетительниц и принялись расставлять букеты по помещению.

"Мы искренне, от всей души хотим поздравить вас с 8 Марта, несмотря на то, что вы на нас ругаетесь, не пускаете нас, гоните, считаете нас угнетателями, мы все равно вас поздравляем с праздником", — обратился к девушкам один из членов группы, сообщает "Росбалт".

Администратор заведения пыталась выдворить незнакомцев, но они не реагировали на ее увещевания. Судя по видео, опубликованном Telegram-каналом MDK, эти же мужчины бронировали помещение на 23 февраля, но не пришли, а вместо этого заявились 8 Марта.

Напомним, Украинский институт национальной памяти и его глава Владимир Вятрович предлагали сделать 8 марта и 2 мая обычными рабочими днями, лишив их статуса государственных праздников.

В ответ Вятровичу премьер Украины Владимир Гройсман отметил, что Правительство активно внедряет механизмы обеспечения и защиты прав женщин – от профессиональной реализации до участия в принятии государственных решений, и все изменения, которые происходят в государстве, учитывают гендерный аспект.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram