Россиянку уволили из полиции из-за стриптиза на корпоративе

Женщина после праздника осталась без работы

Женщину уволили после корпоратива Фото: pixabay

В отделении полиции по Улан-Удэ (Бурятия, Россия) уволили старшую дознавательницу, которая пригласила стриптизершу на корпоративное мероприятие в честь Дня защитника Отечества.

В ведомстве уточнили, что служебная проверка была проведена в кратчайшие сроки. "По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел", - говорится в сообщении МВД Бурятии.

Также в результате инцидента "за низкий уровень воспитательной работы" были вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии начальнику управления, его помощнику по кадрам, а также начальнику отдела и его заместителю.

Напомним, как отгулять корпоратив, чтобы не было стыдно возвращаться на работу. Кроме этого, мы писали, как спасти репутацию после бурного веселья в офисе.

Смотрите видео: о чем следует помнить, собираясь на корпоратив – советы от Натальи Адаменко

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram