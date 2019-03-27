Российская учительница после скандала с купальником отказала министру

Татьяна Кувшинникова больше не намерена работать "за копейки"

Российская учительница отказалась возвращаться в школу Фото: Pixabay

Российская учительница Татьяна Кувшинникова из Барнаула, уволившаяся из-за скандала с фотографиями в купальнике, заявила, что больше не хочет работать в общеобразовательных школах. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее Кувшинникова опубликовала фото в закрытом купальнике в рамках акции в поддержку зимней Универсиады. СМИ писали, что этот снимок, а также фото в коротком блестящем платье вызвали недовольство родителей. Учительница рассказала, что руководство школы оказывало на нее давление, коллеги не здоровались, поэтому она решила уволиться.

Министра образования Алтайского края Максима Костенко возмутила эта ситуация, он пообещал найти для Кувшинниковой новую работу. Учительница заявила, что пока не знает, какие вакансии ей предложат чиновники. "В государственную общеобразовательную не хочу. Нет желания больше, тем более, за копейки. Там 11-12 тысяч зарплата", — подчеркнула она.

Педагог отметила, что ее уже пригласили на работу в частную и художественную школы. В обычной школе Кувшинникова преподавала русский и литературу. Также у нее есть художественное образование.

Напомним, повзрослевший школьник отомстил учителю, который унизил его 20 лет назад. Кроме этого, мы писали, что на Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой.

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