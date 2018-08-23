Российская журналистка потеряла сознание в прямом эфире

Отрывок эфира опубликовали в Telegram

Девушка упала в прямом эфире. Фото: instagram.com/daryona_kozlova

В России во время форума "Армия-2018" случился неприятный инцидент. Журналистка Дарья Козлова в прямом эфире телеканала "Россия 24" потеряла сознание. Случилось это, когда женщина брала интервью у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Отрывок эфира опубликовал Telegram-канал mediamsk.

Как можно увидеть на записи, задав последний вопрос министру, девушка поблагодарила спикера, напомнив зрителям, с кем она беседовала. Ее речь начала замедляться, соседняя камера показала, как корреспондентка медленно теряет сознание. Министр ринулся помогать девушке удержаться на ногах, после чего включение прервали.

Напомним, монгольская ведущая "шустрым язычком" взорвала сеть. Ведущая новостей Монгольского национального телевидения Д. Одзаяа покорила сеть умением читать скороговорки в эфире и при этом выглядеть на все сто.

Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.