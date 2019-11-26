Российским коровам выдали очки виртуальной реальности: фото

Первые испытания очков виртуальной реальности зафиксировали снижение тревожности у животных, говорят эксперты

На подмосковной ферме тестировали VR очки для коров Фото: msh.mosreg.ru

На ферме в Московской области (РФ) протестировали прототип очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров. Предполагается, что VR-очки помогут коровам "расслабиться и почувствовать себя немного счастливее". Спокойная обстановка приводит к повышению удоев, поэтому животным показывают виртуальное летнее поле.

Корова в VR-очках Фото: msh.mosreg.ru

"Разработчики студии виртуальной реальности, в сотрудничестве с ветеринарными врачами и консультантами с производства, адаптировали человеческие VR-очки с учетом особенностей строения головы коров", – указывает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на своем официальном сайте.

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Первые испытания очков виртуальной реальности зафиксировали снижение тревожности и "повышение общего эмоционального настроя стада".

Напомним, ранее российский блогер Александр Коломейцев опубликовал видео с ежегодной Свенской ярмарке в Брянске (РФ). Мужчину удивила идея сотрудников компании "ООО "Молочное" нарядить коров своего предприятия в форму солдат советской армии, чем он, собственно, и поделился с подписчиками.

Кроме этого, "Сегодня" писали о смерти первой в мире клонированной коровы.

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