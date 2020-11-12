Российский бриллиант "Дух розы" продали за 29 миллионов долларов. Чем он уникален (видео)

В процессе торгов сумма выросла на 13 миллионов

29 миллионов долларов за бриллиант "Дух розы". С молотка аукциона Сотбис ушел уникальный розовый бриллиант. Кто купил драгоценный камень и какая у него история – далее в материале.

Видео: Сегодня

Торги состоялись в швейцарском городе Женева и стартовали они с 16 миллионов долларов. В процессе торгов сумма выросла на 13 миллионов. Кто новый владелец камня, не сообщается.

Уникальный розовый алмаз в 27 карат нашли три года назад в России. После огранки он стал вдвое меньше.

Розовый бриллиант "Дух розы" Фото: скриншот

По словам главы международного отдела драгоценностей Sotheby's Гари Шулера, розовые алмазы очень редко встречаются в природе. Кроме того, вес только одного процента из них превышает десять карат.

Тем временем пенсионеры нашли у себя дома чашу стоимостью 3,7 миллиона гривен.

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