Российский судья влип в громкий секс-скандал с голой женщиной на заправке: фото и видео 18+

Мужчина уже написал заявление об увольнении по собственному желанию

Судья влип в секс-скандал. Фото: depositphotos

В России отличился очередной судья – председатель Октябрьского райсуда Ставрополя Юрий Макаров снял на заправке секс-видео с обнаженной женщиной, из-за чего влип в скандал.

На видео полностью голая женщина заходит в магазин на заправке и совершает в нем покупки. Макаров идет сзади и снимает это на смартфон. Перед входом на заправку Макаров и неизвестная "актриса" заранее обсуждают сценарий. Соответствующие кадры с камер видеонаблюдения магазина были опубликованы на странице "Русская газета" в Twitter.

Судья снимал голую женщину на заправке Фото: скриншот/twitter

Макаров уже написал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию, которое во вторник, 21 августа, рассмотрит квалификационная коллегия судей Ставропольского края.

Председатель признал, что номера на машине из видео совпадают с номерами на его автомобиле, но отрицает причастность к инциденту, передает Рен-ТВ.

Макарова якобы не было в Краснодарском крае в тот день, когда было снято видео, а мужчина на ролике лишь отдаленно на него похож.

"Комплекция, манеры, осанка мужчины, сопровождавшего обнаженную женщину, сильно отличаются от моих. У меня нет такого живота. Я не имею никакого отношения к мужчине на ролике", – сказал судья.

Он добавил также, что в действиях обнаженной женщины можно найти состав административного преступления.

Макаров предположил, что инцидент является "пиаром". Он также отринул версию о том, что ролик смонтировали в качестве мести за вынесение тюремного приговора, отметив, что его не шантажировали.

Напомним, что в Киеве на Подоле гулял мужчина в плавках с монтировкой. Мужчина был замечен на перекрестке Набережно-Крещатицкой и Валов.

Ранее в полиции Киева сообщили детали резонансного происшествия, которое произошло в столичной подземке. Напомним, там был замечен полностью голый мужчина, который разгуливал по платформе и в вагоне поезда.