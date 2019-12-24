Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" пишут о главных обычаях и традициях католического Рождества 2019

25 декабря отмечаем католическое Рождество Христово 2019 Фото: instagram.com/laurine_mn

Рождество Христово 2019 (в народе – католическое Рождество) празднуют христиане западного обряда 25 декабря, в среду. Уже третий год подряд этот день в Украине официально признан выходным.

"Сегодня" пишут о главных обычаях и традициях католического Рождества 2019, а также о том, как правильно провести праздник 25 декабря и что нельзя делать.

Смотрите видео: традиции разных стран на Рождество

25 декабря – католическое Рождество Христово 2019

За четыре недели до Рождества у католиков начинается период Адвента. Это время поста и размышлений на тему второго пришествия Христа. А накануне самого праздника проводится Сочельник. В этот день наряжаются елки, вешаются рождественские венки, устанавливаются ясли.

Вечером 24 декабря также принято накрывать стол с 12 блюд, которые являются символом 12 апостолов и 12 месяцев прошлого и будущего годов. Главные блюда на Сочельник – кутья и облатки (испеченные из пресного теста пластинки с вытесненными на них изображениями Рождества Христова).

Что нельзя делать в Рождество 2019 и Сочельник

Нельзя тяжело работать, стирать и шить;

Нельзя ругаться и ссориться;

Запрещается отказывать в милостыне;

Нельзя охотиться. Считается, что охотник может замерзнуть в лесу;

Нельзя одевать старую или черную одежду – это к бедности и несчастьям;

Рождество важно провести в хорошем настроении Фото: instagram.com/laurine_mn

После захода солнца нельзя убирать и выносить мусор;

В Сочельник после святой вечери не принято убирать еду со стола до наступления самого Рождества;

Также на Рождество не принято прогонять даже незваных гостей;

На Рождество нельзя гадать;

Камин нельзя гасить его до рассвета.

Как празднуют католическое Рождество 2019

Рождество нужно отмечать в кругу близких людей или в церкви.

У католиков принято обмениваться подарками именно на Рождество, а не на Новый год.

Семья обязана посетить хоть одну из трех праздничных месс в храме. Первая начинается в полночь и воспевает единство Отца и Сына. Вторая – на рассвете и символизирует начало новой жизни. Третья – днем, посвящена рождению Иисуса.

Читайте также: Церковные праздники и посты в январе 2020 по дням

Верят, что чем роскошнее стол на Рождество, тем богаче и сытнее будет следующий год. Основное блюдо праздничного меню – запеченная индейка или утка. Перед началом трапезы семья обязательно произносит благодарственную молитву.

У католиков принято обмениваться подарками именно на Рождество Фото: instagram.com/laurine_mn

Основной атрибут украшения дома – венок из веточек сосны или ели, который вешают на дверях или кладут в центре праздничного стола.

Приметы на Рождество Христово 2019

Снег на Рождество – год удачным будет

Метель в канун Рождества – к ранней листве

Сильные морозы на Рождество – ждите богатый урожай

Если Рождество теплое, то весна будет холодная.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.