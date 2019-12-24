Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать
"Сегодня" пишут о главных обычаях и традициях католического Рождества 2019
Рождество Христово 2019 (в народе – католическое Рождество) празднуют христиане западного обряда 25 декабря, в среду. Уже третий год подряд этот день в Украине официально признан выходным.
"Сегодня" пишут о главных обычаях и традициях католического Рождества 2019, а также о том, как правильно провести праздник 25 декабря и что нельзя делать.
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За четыре недели до Рождества у католиков начинается период Адвента. Это время поста и размышлений на тему второго пришествия Христа. А накануне самого праздника проводится Сочельник. В этот день наряжаются елки, вешаются рождественские венки, устанавливаются ясли.
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Вечером 24 декабря также принято накрывать стол с 12 блюд, которые являются символом 12 апостолов и 12 месяцев прошлого и будущего годов. Главные блюда на Сочельник – кутья и облатки (испеченные из пресного теста пластинки с вытесненными на них изображениями Рождества Христова).
- Нельзя тяжело работать, стирать и шить;
- Нельзя ругаться и ссориться;
- Запрещается отказывать в милостыне;
- Нельзя охотиться. Считается, что охотник может замерзнуть в лесу;
- Нельзя одевать старую или черную одежду – это к бедности и несчастьям;
- После захода солнца нельзя убирать и выносить мусор;
- В Сочельник после святой вечери не принято убирать еду со стола до наступления самого Рождества;
- Также на Рождество не принято прогонять даже незваных гостей;
- На Рождество нельзя гадать;
- Камин нельзя гасить его до рассвета.
- Рождество нужно отмечать в кругу близких людей или в церкви.
- У католиков принято обмениваться подарками именно на Рождество, а не на Новый год.
- Семья обязана посетить хоть одну из трех праздничных месс в храме. Первая начинается в полночь и воспевает единство Отца и Сына. Вторая – на рассвете и символизирует начало новой жизни. Третья – днем, посвящена рождению Иисуса.
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- Верят, что чем роскошнее стол на Рождество, тем богаче и сытнее будет следующий год. Основное блюдо праздничного меню – запеченная индейка или утка. Перед началом трапезы семья обязательно произносит благодарственную молитву.
- Основной атрибут украшения дома – венок из веточек сосны или ели, который вешают на дверях или кладут в центре праздничного стола.
- Снег на Рождество – год удачным будет
- Метель в канун Рождества – к ранней листве
- Сильные морозы на Рождество – ждите богатый урожай
- Если Рождество теплое, то весна будет холодная.
Ранее мы рассказывали, что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов.
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