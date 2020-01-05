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Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

"Сегодня" подготовили лучшие поздравления с Рождеством 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Поздравления с Рождеством 2020
Поздравления с Рождеством 2020
Фото: Bipbap

Во вторник, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово 2020. Согласно преданию, две тысячи лет назад в этот день родился Сын Божий – Иисус Христос.

"Сегодня" подготовили лучшие поздравления с Рождеством 2020 в прозе, а также собрал самые красочные открытки и картинки с праздником 7 января.

Короткие поздравления с Рождеством Христовым 2020

Пусть этот день будет волшебным, как сказка. Тепла в ваш дом, уюта и благословенной атмосферы. Пусть Божьей милостью будет благостно и покойно, а вам пусть светит та же звезда, что указывает дорогу ангелам. Веры крепкой, любви и надежды. Со светлым праздником, с Рождеством Христовым!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

***

С Рождеством Христовым! Пусть святой праздник наполняет сердце верой в чудеса, дарует материальное и душевное благополучие. Желаю любви от близких и добра от окружающих людей, счастливой жизни и крепкого здоровья.

Поздравления с Рождеством 2020
Поздравления с Рождеством 2020
Фото: Bipbap

***
С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый день в твоей жизни случалось чудо, чтобы с утра до вечера с тобой была твоя удача, вера и надежда. Пусть в этот светлый праздник светлее станут твои мысли и счастливее жизнь.

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***

С Рождеством Христовым вас! Пусть окружают Вас улыбки, счастье и любовь. Пусть ваши карманы не знают пустоты, а в вашей семье пусть всегда будет тепло в отношениях, достаток и благополучие. Пусть работа приносит не только прибыл, но и удовольствие, а друзья пусть никогда не предают!

Поздравления с Рождеством 2020 в прозе своими словами

С самым таинственным праздником Рождеством Христовым хочу поздравить всех окружающих меня людей и пожелать искренности в чувствах, чистоты в мыслях, уверенности в действиях и правдивости в словах.

Поздравления с Рождеством 2020
Поздравления с Рождеством 2020
Фото: Bipbap

***

Пускай Рождество Христово будет наполнено добром, радостью и волшебством! Желаю, чтобы ты и вся твоя родня были счастливы и здоровы! Пускай Бог оберегает тебя и посылает свое благословение! Всех благ тебе, удачи и гармонии в душе!

Поздравления с Рождеством 2020 в прозе

Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть будет жизнь полна светлых и радостных моментов, пусть яркие огни добра сияют на твоем пути, пусть сердца близких крепко тебя любят, пусть душу твою наполняет счастье и восторг.

Поздравления с Рождеством 2020
Поздравления с Рождеством 2020
Фото: Bipbap

***
Поздравляю с этим светлым и добрым праздником! Пусть в каждой семье пылает огонь мира и благополучия. Дарите друг другу любовь и мир станет намного веселее и добрее. Пусть в ваши двери стучат только счастье, здоровье и достаток. Вашей душе желаю палитру ярких красок.

***
Христос родился! Славим Его! Хочу пожелать тебе в рождество, чтобы любовь окружала повсюду. Достатка – чтобы стол всегда был полон, счета по коммуналке оплачены и оставалось на новенький смартфон и шубу.

Поздравления с Рождеством 2020
Поздравления с Рождеством 2020
Фото: Bipbap

***
Сегодня светлый день и добрый. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарилось умиротворение и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и взамен получать добродетель. С Рождеством!

Поздравления с Рождеством 2020 своими словами

***
Рождество Христово! Какой чудесный день. Радуюсь поздравить вас с божественным праздником. Давайте отметим его достойно и весело, после чего будем готовиться к святочным гаданиям. Сердце в восторге от прекрасных игр, которые ждут нас. Желаю вам крепкого здоровья, силы духа и любви, которая ворвётся в ваш дом бурным потоком.

***
Пусть ангелы засыплют Вас как снегом улыбками друзей и любимых, пусть в Рождество Христово наш Создатель простит Вам все неверные шаги, пусть в этот день найдется у Вас время посетить Храм и прикоснуться к святым иконам. Пусть в этот праздничный день войдут в Вашу жизнь умиротворение и счастье.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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