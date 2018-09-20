Рождество Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать в этот день
Узнайте о главных обычаях и запретах большого праздника
В пьяницу, 21 сентября, православные христиане отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторую Пречистую. По преданию, именно в этот день на свет появилась Дева Мария.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет об истории, обычаях, традициях праздника Рождества Пресвятой Богородицы-2018. Узнайте, что нельзя, а что обязательно нужно сделать 21 сентября.
На Руси Рождество Божией Матери называли "Малой Пречистою", по аналогии с "Большой Пречистою" — праздником Успения Богородицы. В этот день ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол. Крестьяне убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук.
Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября
- В этот день соблюдается пост: не разрешено употреблять мясо и алкоголь.
- Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими.
- Не занимайтесь тяжелым физическим трудом.
- Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.
- В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей – это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.
Приметы праздника 21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы у словян считался и женским праздником, поэтому девушки и женщины до рассвета ходили к водоемам и умывались. Они верили, что это поможет им сохранить красоту и молодость, а незамужним найти любовь. Чтоб уберечься от сглаза и порчи, было принято сжигать старую одежду и обувь. Также, согласно приметам, если выпить калину на Пречистую, это убережет от всех болезней.
Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника
По преданию, Дева Мария родилась в небольшом галилейском городке Назарете и была долгожданным ребенком в семье своих родителей – святых Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными, за что терпели несправедливое поношение от своих соплеменников, поскольку у евреев бездетные люди считались наказанными за свои грехи.
Когда святая Анна молилась в храме, перед ней предстал ангел Господень и сказал, что Бог внял ее молитве – она родит, и о ее потомстве будут говорить во всем мире. Тогда Анна пообещала, что посвятит свое дитя служению Господу. Через девять месяцев святая Анна родила дочь и нарекла ее Марией.
Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.
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