Рождество Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать в этот день

Узнайте о главных обычаях и запретах большого праздника

Рождество Пресвятой Богородицы отмечаем 21 сентября. Фото: depositphotos

В пьяницу, 21 сентября, православные христиане отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторую Пречистую. По преданию, именно в этот день на свет появилась Дева Мария.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет об истории, обычаях, традициях праздника Рождества Пресвятой Богородицы-2018. Узнайте, что нельзя, а что обязательно нужно сделать 21 сентября.

На Руси Рождество Божией Матери называли "Малой Пречистою", по аналогии с "Большой Пречистою" — праздником Успения Богородицы. В этот день ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол. Крестьяне убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук.

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября

В этот день соблюдается пост: не разрешено употреблять мясо и алкоголь.

Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими.

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом.

Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.

В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей – это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.

Приметы праздника 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы у словян считался и женским праздником, поэтому девушки и женщины до рассвета ходили к водоемам и умывались. Они верили, что это поможет им сохранить красоту и молодость, а незамужним найти любовь. Чтоб уберечься от сглаза и порчи, было принято сжигать старую одежду и обувь. Также, согласно приметам, если выпить калину на Пречистую, это убережет от всех болезней.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

По преданию, Дева Мария родилась в небольшом галилейском городке Назарете и была долгожданным ребенком в семье своих родителей – святых Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными, за что терпели несправедливое поношение от своих соплеменников, поскольку у евреев бездетные люди считались наказанными за свои грехи.

Когда святая Анна молилась в храме, перед ней предстал ангел Господень и сказал, что Бог внял ее молитве – она родит, и о ее потомстве будут говорить во всем мире. Тогда Анна пообещала, что посвятит свое дитя служению Господу. Через девять месяцев святая Анна родила дочь и нарекла ее Марией.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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