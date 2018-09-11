Показали невероятных размеров быка-мутанта

Животному не хватает белка, который ограничивает рост мышц

Огромный бык. Фото: из открытых источников

Пользователь ресурса Reddit под ником nbridges77 показал на видео огромного быка бельгийской породы.

В комментариях люди начали активно обсуждать внушительные габариты животного: "Слишком много приседаний", "Я так выгляжу после 10 отжиманий", "Это боготворенное или рукотворное?", "Мышцы слишком большие, чтобы бежать", "Почему он не пытается убить всех?".

Один из пользователей сети объяснил, что эта порода коров характеризуется генетической мутацией. Им не хватает белка, который ограничивает рост мышц. "Некоторые люди тоже имеют подобную мутацию, хотя очень редко", – написал он. "О да, теперь все. Руки-базуки, держись", – пошутил другой.

Бельгийская голубая (Бельгийская синяя или белая Мухоловка, Бельгийская Бело-Голубая) — мясная порода коров, выведенная в Бельгии от скрещивания красно-пестрого и черно-пестрого молочного скота с быками Шортгорнской мясной породы и в 19 веке улучшенная быками Шароле. В 1960-х обнаружили мутацию гена двойной мускулатуры, в результате чего полностью сформировалась порода бельгийских коров. Широко распространена данная порода в Германии, США, Франции и Бельгии.

Напомним, ученые раскрыли тайну вымерших коров с бульдожьей мордой. Морды таких животных были приплюснутыми, но они не страдали от проблем с дыханием или приемом пищи.

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