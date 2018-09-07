"Руки-базуки" положила на лопатки девушка-красотка: появилось видео

Парень избит девушкой на ринге

"Руки-базуки". Фото: Instagram

Звезда интернета Кирилл Терешин, ставший известным и получивший прозвище "Руки-базуки" из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, проиграл бой девушке – бойцу ММА Заире Дышековой.

Ведущий канала представил Терешину девушку как "неуклюжую модель", которой нужно провести видеотест. Он попросил владельца "рук-базук" демонстрировать "легкую фирменную двоечку".

В первой части поединка боец ММА Дышекова имитировала непонимание происходящего. Она неумело закрывалась от ударов Терешина, которому удалось ударить ее по лицу. Позднее девушка продемонстрировала свои способности и быстро загнала "руки-базуки" в угол. Терешин упал на пол, однако Дышекова продолжила наносить удары. Коллеги оттащили ее от соперника.

Напомним, ранее Терешин сообщал об ухудшении здоровья. На своей странице в "ВКонтакте" он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться Богу, чтобы остаться в живых. "Я два дня лежал на кровати, сейчас ели-ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем – я мучаюсь", – написал тогда он.

А вот перед этим, мы писали, что "руки-базуки" превратился в "жгучую брюнетку": обнародованы фото. На странице в "ВКонтакте" он опубликовал фото в женском парике, с накладными бровями и с макияжем на лице. В сети предположили, что "надувной" качок решил преобразиться к празднику 23 февраля.