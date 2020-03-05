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"Руководство по Камасутре": многодетную мать повергли в шок фото в детской книге

Женщина была "удивлена и потрясена от увиденного"

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:58

Мать троих детей по имени Кэтрин Пек (Katherine Peck) из Великобритании поделилась на своей страничке в Facebook фотографиями детской книги "Мамочка снесла яйцо!", которая повергла ее в шок. Женщина называет это издание "ориентированным на детей руководством по Камасутре".

Книга "Мамочка снесла яйцо!"
Книга "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum

Кэтрин пишет, что она была "удивлена и потрясена от увиденного". Британка поделилась в сети фотографиями книги, а также веселым рассказом об этой ситуации.

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Пост многодетной матери собрал почти 50 тыс. лайков и 70 тыс. комментариев. Ее друзья и подписчики утверждают, что они "абсолютно сбиты с толку из-за этих графических картинок".

Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
Иллюстрации из детской книги "Мамочка снесла яйцо!"
Фото: facebook.com/theunmumsymum
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"Обычно очень остроумно могу прокомментировать какую-то чепуху, но в этот раз я сидел несколько минут, думал. Мне нечего сказать", – написал один из пользователей сети. "О боже, где-нибудь в книге нужно указать ограничение по возрасту", – отметил второй. "Прекрасно объяснил! Какая прекрасная детская книга. Удивительный автор и еще лучший иллюстратор! Браво", – высказался третий.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о бабушке, которая случайно купила внучке "детскую" книжку, где с руганью описывают наркотики. Кроме этого, мы рассказывали, как в украинском учебнике для 10-го класса "Всесвітня історія" ("Всемирная история") на 58-й странице нашли фотожабу Киану Ривза.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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