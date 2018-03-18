Румынский мужчина не смог доказать суду, что он жив

63-летний Константин Релиу ничего уже не сможет сделать по этому поводу

Совсем недавно в Румынии овцы "взяли в осаду" одну из баз НАТО, но страна богата на курьезы и на этом все не закончилось. Румынский гражданин Константин Релиу обратился в суд с заявлением об отмене решения, которым его признали мертвым, но ему было отказано. В суде заявили: решение окончательное.

Суд отклонил заявление человека о том, что он жив, после того, как он был официально зарегистрирован умершим, передает Daily Sabah.

Представитель суда заявил, что 63-летний Константин Релиу ничего уже не сможет сделать по этому поводу, поскольку он слишком поздно начал процедуру обжалования. Это окончательное решение суда Румынии.

СМИ удалось выяснить, что Релиу отправился в Турцию в 1992 году на работу и потерял всяческие контакты со своей румынской семьей после июля 1999 года. Не получая каких-либо новостей от мужа, его жена смогла получить свидетельство о смерти супруга в 2016 году, считая, что он погиб в землетрясении в августе 1999 года на северо-западе Турции.

Турецкие власти, в свою очередь, случайно обнаружили Релиу в этом году с истекшими документами и депортировали его. Когда он приехал в Румынию, то обнаружил, что был объявлен мертвым.

Решение суда не было обжаловано в установленный румынскими законами срок и вступило в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что румынское правительство впервые в истории возглавила женщина.

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