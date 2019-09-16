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Рыба с гигантскими глазами напугала 19-летнего парня: фото

Житель Норвегии выловил ее вблизи острова Аннейаи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
Рыбак выловил рыбу с аномально большими глазами
Рыбак выловил рыбу с аномально большими глазами
Фото: Depositphotos

19-летний Оскар Ландал из северной Норвегии вблизи острова Аннейаи выловил необычную рыбу с большими выпуклыми глазами. Как оказалось, это морская крыса (другое ее название – рыба-химера) – дальний родственник акулы.

Оскар Ландал поймал морскую крысу
Оскар Ландал поймал морскую крысу
Фото: FOX NEWS

Свое название рыба получила из-за длинного и тонкого хвоста, который, по мнению ученых, напоминает крысиный. Огромные глаза морской крысы отражают свет, подобно кошачьим, и помогают ей ориентироваться в темноте. Она не опасна для человека.

Смотрите видео: в Ногликском районе лисы воруют богатый улов рыбаков

Как сообщает сайт Sky News, мужчина закинул крючок на глубину 800 метров и использовал в качестве наживки макрель. Извлеченная из воды рыба погибла в результате резкого изменения давления. Ландал забрал улов домой. Несмотря на уродливую внешность, рыба оказалась вкусной.

Рыба на снимке – дальний родственник акулы
Рыба на снимке – дальний родственник акулы
Фото: FOX NEWS

Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

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