Рыбак чуть не угодил в глотку акулы: появилось видео

Мужчина на записи не на шуту испугался хищника

Акула напала на рыбака. Фото: Depositphotos

Рыбак чуть не угодил в пасть акулы во время выхода в море. Об этом сообщает Fox News.

Ролик, на котором видна рыба, опубликован в Facebook-группе Комитета по охране белых акул в Атлантике. Специалист по морским рыбным промыслам Грег Скомал (Greg Skomal) вышел на мостик исследовательского судна, когда акула внезапно выпрыгнула из воды и широко раскрыла пасть.

"Вы видели это? Вы это видели?" — закричал Скомал. В подписи к ролику природоохранный комитет уточнил, что, хотя встречи человека и белой акулы происходят крайне редко, они, безусловно возможны. В сообщении предупредили, что это дикие и непредсказуемые создания, поэтому местным рыбакам и лодочникам не стоит терять бдительность.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.