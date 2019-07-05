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Рыбак годами портил вещь, которая принесла ему богатство

Находку оценивают в 25 тысяч фунтов стерлингов – 810 тысяч гривен в пересчете на наши деньги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Рыбак из Таиланда разбогател благодаря амбре
Рыбак из Таиланда разбогател благодаря амбре
Фото: Depositphotos

58-летний рыбак Суват Читчантуек из Таиланда несколько лет назад нашел в море возле восточной провинции Районга весьма странный объект, который решил забрать домой на память. Много лет мужчина ради развлечения разрезал находку ножом, однако на днях Суват случайно узнал об ее истинной ценности и был ошеломлен, сообщает Daily Mail.

Амбра
Амбра
Фото: Newsbeezer

Как сообщают авторы издания, в феврале текущего года рыбак услышал несколько историй о подобных находках и осознал, что дома у него хранится застывшая рвота кашалота – амбра. Это воскообразная субстанция, которую производит пищеварительная система млекопитающего в результате раздражения слизистой кишечника. Амбру широко использующийся в медицине и парфюмерии. Он действует как фиксатор запаха, а в традиционной медицине и гомеопатии – как ароматизатор.

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Глыбу, находящуюся у рыбака дома, оценивают в 25 тысяч фунтов стерлингов (810 тыс. грн). Если бы рыбак не обрезал его ножом, он мог бы выручить еще больше. Мужчина признался, что жалеет о том, что испортил амбру. Он отметил, что был бы бережнее, если бы знал ее настоящую ценность.

Напомним, 37-летняя Энн Клапп из английского графства Дербишир узнала, что в ее бюро была спрятана золотая монета XIV века. После смерти дальней родственницы женщина получила в наследство ее мебель. Кроме этого, мы писали, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

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