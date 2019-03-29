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Рыбак поймал акулу невероятных размеров: появилось фото

Фотографии хищника быстро разошлись по Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Рыбак выловил огромную голову акулы
Рыбак выловил огромную голову акулы
Фото: Pixabay

Голову акулы невероятных размеров удалось выловить рыбаку по имени Джейсон в прибрежных водах Австралии. Фотографию находки опубликовали в группе Trapman Bermagui в Facebook.

В четверг, 28 марта, мужчина ловил акул у берегов австралийского города Бермаги, штат Новый Южный Уэльс, когда заметил в воде останки существа. "Это все, что осталось от этой акулы-мако. К сожалению, мы не видели, кто отгрыз ей голову, но это кто-то невероятно огромный! Одна только голова весит около 100 килограммов", — подписал автор снимка.

Пользователи сети принялись обсуждать возможные причины смерти морского хищника. "По всей видимости, на него напали сразу две акулы", — предположил Аарон Смит. "Это 100 процентов была огромная тигровая акула", — заявил другой комментатор. "Мне кажется, его атаковала косатка", — заключил пользователь по имени Дэмиен.

Акула-мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до полутонны. Она считается наиболее быстрой из всех существующих акул и способна развить скорость до 74 километров в час.

Напомним, в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы

Смотрите видео: в Австралии серфер голыми руками отбился от четырехметровой акулы

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