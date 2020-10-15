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Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото

Сегодня, 13:12

Мужчина сразу же проверил вес рыбы на весах

38-летнему Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире самого большого зеркального карпа в Великобритании весом 34 килограмма. Рыбак сразу же перепроверил вес карпа на весах друга. Его улов оказался на 3,1 килограмма тяжелее, чем нынешний рекордсмен. Однако мужчина не стал официально фиксировать рекорд. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Фото: BNPS

Представитель организации, фиксирующей рыболовные рекорды в Великобритании, заявил, что из уважения к Мэнсфорду откажется от комментариев. Однако он отметил, что ранее рыбы, пойманные в том же озере, не фиксировались как рекордные, так как их прикармливают.

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Кроме этого, отмечается, что пойманную Уэйном рыбу запустили в озеро несколько лет назад. Она была привезена из-за границы и весила шесть килограммов. Многие рыбаки считают, что ее нельзя считать исконной британской обитательницей водоема, а потому рекорд не должен фиксироваться.

Фото: BNPS

"Я уже получил много злых сообщений, но для меня карп остается карпом. Все карпы в каком-то смысле были завезены, но я обсужу этот вопрос с людьми и посмотрю, что мы решим", – рассказывает Уэйн Мэнсфорд.

Фото: BNPS

Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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