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Рыбак поймал сома рекордных размеров (видео)

Сегодня, 05:55

Мужчина ранее был участником турниров по ловле рыбы в США

Голубого сома рекордной величины удалось поймать жителю американского штата Джорджия. Мужчина по имени Аарон Черчвелл ранее был участником национальных турниров по ловле рыбы и давно мечтал установить рекорд штата.

Аарон поймал сома весом 23,6 килограмма. Это на 3,6 килограмма больше сома, которого выловили в том же озере 10 октября. В качестве наживки он использовался малька весом 900 граммов, пойманного в начале рыбалки.

Видео с уловом Аарон Черчвелл опубликовал на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/aaron.churchwell.5492

Голубые сомы встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.

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Напомним, ранее рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков

Кроме этого, мы рассказывали, как на затопленном Калиновском рынке в Черновцах мужчина голыми руками поймал огромную рыбу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео США рыбалка сом
Источники: Сегодня , facebook.com/aaron.churchwell.5492
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