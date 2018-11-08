Рыбак вытащил из океана куклу, но пришел в ужас, когда она заплакала

Мужчина спас жизнь попавшему в беду малышу

Кукла оказалась живым ребенком – в Новой Зеландии рыбак спас мальчика. Фото: соцсети

В Новой Зеландии рыбак по имени Гас Хатт рыбачил на пляже Матата, когда увидел в воде куклу, которую решил вытащить. Но когда он выловил находку из воды, та запищала и оказалась настоящим ребенком. 18-месячный мальчик сбежал из палатки родителей, пишет The Sun.

Гас рассказал, что обычно рыбачит в другом месте неподалеку, но в этот день решил сменить локацию. И тем самым спас жизнь попавшему в беду малышу. Сначала он принял его за куклу — ребенок был неподвижен и не подавал признаков жизни. Даже когда мужчина его схватил, он не сразу понял, в чем дело.

"Когда он проплывал мимо, я думал, что это просто кукла. Я потянулся и схватил его за руку, но даже тогда все еще думал, что это просто кукла", – рассказывает мужчина.

Мужчина спас жизнь попавшему в беду малышу Фото: Instagram

Только когда малыш захныкал, рыбак осознал, что перед ним настоящий живой мальчик. Гас сообщил о происшествии руководству лагеря отдыха, и его жена Сью побежала разыскивать родителей малыша.

"Его лицо было словно из фарфора, его обрамляли короткие мокрые волосы. Но потом он запищал", – вспоминает рыбак.

Мама малыша Джессика Уайт была в шоке, когда ее разбудили, чтобы сообщить страшную новость. Сначала женщина даже подумала, что это злая шутка. Но потом в ужасе побежала к малышу, который был холодным и с фиолетовой кожей. Мать не давала ему уснуть до прибытия медиков, которым удалось спасти ребенка. Она сердечно поблагодарила Гаса за спасение сына.

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