Рыбак вытащил из реки необычное слепое существо с телом змеи: фото

Мужчине попалась 15-сантиметровая рыба с длинным телом

В Австралии нашли необычную рыбу Фото: Tales from the Tinny

Недалеко от национального парка Какаду в Австралии местный рыбак по имени Ти Хокин выловил из реки 15-сантиметровую рыбу с длинным телом, напоминающим змеиное, большой зубастой пастью и без глаз.

"У нее была очень чудная голова и тело, как у угря, – рассказывает мужчина журналистам издания ABC. – Она выглядела оглушенной, не шевелилась и не извивалась".

Ихтиолог Морган Грант предполагает, что Хокину попалась хищная рыба, относящаяся к подсемейству Amblyopinae, родственному бычкам. Его представители встречаются в устьях рек и в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов, несколько видов обитают у берегов Австралии. "Их глаза недоразвиты и часто покрыты кожей, потому что они живут в мутной воде и во время охоты полагаются не на зрение, а на осязание", – пояснил специалист.

Напомним, рыбаки показали на видео самую большую рыбу на планете. Кроме этого, мы писали, что самая длинная в мире рыба выбросилась на берег. Также сообщалось, что сотрудники университета города Голета, округ Санта-Барбара, нашли редкое двухметровое существо.

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