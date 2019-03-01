Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рыбак вытащил из реки необычное слепое существо с телом змеи: фото

Мужчине попалась 15-сантиметровая рыба с длинным телом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:33
В Австралии нашли необычную рыбу
В Австралии нашли необычную рыбу
Фото: Tales from the Tinny

Недалеко от национального парка Какаду в Австралии местный рыбак по имени Ти Хокин выловил из реки 15-сантиметровую рыбу с длинным телом, напоминающим змеиное, большой зубастой пастью и без глаз.

"У нее была очень чудная голова и тело, как у угря, – рассказывает мужчина журналистам издания ABC. – Она выглядела оглушенной, не шевелилась и не извивалась".

Ихтиолог Морган Грант предполагает, что Хокину попалась хищная рыба, относящаяся к подсемейству Amblyopinae, родственному бычкам. Его представители встречаются в устьях рек и в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов, несколько видов обитают у берегов Австралии. "Их глаза недоразвиты и часто покрыты кожей, потому что они живут в мутной воде и во время охоты полагаются не на зрение, а на осязание", – пояснил специалист.

Напомним, рыбаки показали на видео самую большую рыбу на планете. Кроме этого, мы писали, что самая длинная в мире рыба выбросилась на берег. Также сообщалось, что сотрудники университета города Голета, округ Санта-Барбара, нашли редкое двухметровое существо.

Смотрите видео: в Черкасской области рыбу спасают от удушья

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Найдена необычная гигантская рыба без хвоста: фото Очевидец заметил в озере странное двухметровое существо: фото Рыбаки показали на видео самую большую рыбу на планете Украинская рыба завоевывает Европу: кому и сколько продаем
видео Австралия рыба аномалия существо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Афиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

Сегодня, 11:38Fun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 09:41Wellness

Магнитные бури в марте 2019 года: прогноз на месяц

Вчера, 13:30Психология

Фразы, которые бесят знаки зодиака

Вчера, 13:30Fun

28 февраля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:37Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

27 февраляСтиль

Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

27 февраляТехно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

27 февраляFun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

27 февраляWellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

27 февраляСтиль

ТОП-10 антитрендов 2019: какие вещи лучше отложить в самый дальний уголок шкафа

27 февраляFun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

27 февраляFun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

27 февраляТехно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

27 февраляFun

Антилопа обманула львов и благополучно скрылась: курьезное видео

26 февраляFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Новости партнеров

5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"
Диета Бриджит Макрон против старения
Диета Бриджит Макрон против старения
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут
После скандала с пристрастием дуэт Anna Maria пригласили в Крым
После скандала с пристрастием дуэт Anna Maria пригласили в Крым
Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице
Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице