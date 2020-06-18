Рыбакам удалось поймать тигровую акулу весом 382 килограмма: видео

Эта хищная рыба считается крайне опасной для человека

Огромную тигровую акулу весом 382 килограмма и длиной 3,6 метра поймал на рыбалке 13-летний подросток по имени Мика Харлесс из города Уэтерфорд в американском штате Техас. Об этом сообщает Facebook-страница Port Aransas South Jetty.

В понедельник, 15 июня, парень вместе с отцом рыбачил у города Порт-Аранзас. После 36-часового плавания американцам улыбнулась удача – они выловили огромную акулу. Момент, когда рыбаки поднимают добычу, чтобы взвесить ее, попал на видео.

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По словам Мики Харлесса, они планируют оставить немного мяса себе, а остальное раздать.

Для справки: тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

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Напомним, ранее 19-летний Логан Маршалл из американского штата Северная Каролина занимался съемкой видео о серфинге и случайно запечатлел трехметровую акулу, которая проплывала очень близко от спортсмена. Кроме этого, группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая напала на мужчину.

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