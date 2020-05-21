Рыболов снял на видео загадочное существо
Мужчина снял ролик во время отдыха на Завойском озере
Видео необычного существа, напоминающего извивающийся шнурок, опубликовал на своей личной странице в Facebook сербский рыболов Марко Унгурьянович. Мужчина снял ролик во время отдыха на Завойском озере. Об этом сообщает издание Daily Star.
Как удалось выяснить, загадочное существо – это волосатик – беспозвоночное, относящееся к типу Nematomorpha. Они вырастают до 30-40 сантиметров в длину, однако встречаются особи длиной до двух метров. При этом их толщина не превышает пяти миллиметров. Личинки волосатиков паразитируют на ракообразных и насекомых, в том числе на тараканах и богомолах. Эти черви живут во влажных местах – в бассейнах, ручьях и лужах.
К слову, завойское озеро располагается на юго-востоке Сербии. Оно образовалось в 1963 году после оползней, перекрывших реку Височицу. Его площадь составляет 5,5 квадратных километра, а глубина – до 80 метров.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное