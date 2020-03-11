Рыбу с "человеческими губами и зубами" показали на фото

Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта

Фотограф и моряк из Мурманска (РФ) Роман Федорцов, работающий на рыболовном судне, поделился в Twitter фотографией необычного улова – рыбы с человеческими губами и зубами, напоминающей русалку из мультфильма "В синем море, в белой пене". Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта.

"Хочу узнать, что это за вид рыбы. Сделайте, пожалуйста, ретвит или назовите. Спасибо", – подписал фото Роман Федорцов.

Один из юзеров под ником Кевин отметил, что рыба относится к семейству спинороговых (рыбы-триггеры). "Рыба-триггер. Не уверен, какой именно вид", – написал он.

Как правило, триггеры населяют тропические и субтропические моря и живут рядом с коралловыми рифами. Их рацион состоит из ракообразных, моллюсков, морских ежей.

Рот рыб-триггеров усеян множеством твердых зубов, которые могут не только раскалывать панцири ракообразных, но и перемалывать кораллы и известняковые породы. Для человека эти морские создания не представляют опасности, но могут укусить, если их потревожить.

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Напомним, рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.

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