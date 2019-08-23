Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рыбу с двумя ртами поймали супруги в США: фото

Мутация могла быть вызвана загрязнением озера Шамплейн

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:41
В США поймали рыбу с двумя ртами Фото: facebook.com/knottyboysfishing
В США поймали рыбу с двумя ртами
Фото: facebook.com/knottyboysfishing

Американка Дебби Гедес из города Платтсбург рыбачила вместе со своим мужем Адамом на озере Шамплейн. Супругам удалось поймать необычную рыбу с двумя ртами. Они решили сделать несколько снимков, после чего выпустили рыбу обратно в озеро. Фотографии улова американцы опубликовали в группе Knotty Boys Fishing на Facebook.

По мнению Адама, мутация могла быть вызвана загрязнением озера Шамплейн, в которое поступают сточные воды. Сама же Дебби считает, что второй рот появился у рыбы из-за травмы, которую мог ей нанести другой рыбак. По словам женщины, несмотря на дефект, животное выглядело "здоровым и активным".

Смотрите видео: в Ногликском районе лисы воруют богатый улов рыбаков

Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине, под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В селе под Киевом массово гибнет рыба В США обнаружили рыбу-старожила: столько не живут даже люди Сколько рыбы Украина продала за границу: назван ТОП стран Сколько рыбы выловили в Украине: появились итоги
США рыба мутация дефект улов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Популярные статьи

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

Вчера, 10:26Fun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

21 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 августаFun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

21 августаШоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

21 августаШоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

21 августаTravel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

21 августаШоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаFood

"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали

20 августаШоу-бизнес

Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

20 августаFun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Новости партнеров

Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
К чему приводит дефицит йода в организме
К чему приводит дефицит йода в организме
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
3 простых и вкусных рецепта к Шавуоту
3 простых и вкусных рецепта к Шавуоту