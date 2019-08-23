Рыбу с двумя ртами поймали супруги в США: фото

Мутация могла быть вызвана загрязнением озера Шамплейн

В США поймали рыбу с двумя ртами Фото: facebook.com/knottyboysfishing

Американка Дебби Гедес из города Платтсбург рыбачила вместе со своим мужем Адамом на озере Шамплейн. Супругам удалось поймать необычную рыбу с двумя ртами. Они решили сделать несколько снимков, после чего выпустили рыбу обратно в озеро. Фотографии улова американцы опубликовали в группе Knotty Boys Fishing на Facebook.

По мнению Адама, мутация могла быть вызвана загрязнением озера Шамплейн, в которое поступают сточные воды. Сама же Дебби считает, что второй рот появился у рыбы из-за травмы, которую мог ей нанести другой рыбак. По словам женщины, несмотря на дефект, животное выглядело "здоровым и активным".

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Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине, под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

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