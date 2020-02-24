Рысь вцепилась в дрессировщика на сцене цирка: видео

Инцидент произошел в цирке Цхинвале

В Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Инцидент произошел в цирке Цхинвале. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

На обнародованных в Instagram кадрах показано, как дрессировщик тянет животное за поводок, видимо, чтобы увести за кулисы, но рысь начинает сопротивляться. В результате зверь набрасывается на мужчину, но, к счастью, тот не получил серьезных повреждений и смог увести дикую кошку со сцены.

В цирке рысь напала на дрессировщика Фото: Pixabay

Комментаторы сошлись во мнении, что подобные мероприятия несут большую опасность для детей. Пользователей возмутил тот факт, что между сценой и зрителями не было ограждения во время шоу. "Людям лишь бы деньги заработать, а о безопасности никто и думать не хочет", – написал один из юзеров.

INSTAGRAM

Смотрите видео: рысь, которую нашли посреди Житомира, привыкает к зоопарку в Ровно

Напомним, в американском зоопарке прямо на глазах посетителей через дыру в потолке сбежала 18-летняя рысь. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Житомире раненая рысь сама пришла в больницу. Дикую кошку подлечили и уже нашли ей новый дом.

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