С Днем ангела Юрия: красивые поздравления и открытки с именинами

В День ангела Юрия 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Поздравления с днем ангела Фото: Pixabay

Юрий отмечает день ангела сегодня, 6 мая. В этот день ему адресованы все лучшие пожелания и поздравления с именинами.

Имя Юрий представляет собой славянскую форму имени Георгий, который означает "земледелец", и отмечается в честь Георгия Победоносца.

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Другая версия имени Юрий трактуется как "Высокочтимый человек". Обладатель такого имени – человек спокойный и уравновешенный, знающий себе цену, иногда слишком замкнутый и скрытный, но при этом терпеливый и уважаемый.

В день ангела Юрия мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, позитивные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Также Юрий отмечает свои именины 17 февраля, 26 мая, 8 июня, 13 августа по церковному календарю.

С днем ангела Фото: sunbouquet

Добрые поздравления с именинами Юрия в прозе

***

Дорогой Юрий, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов великих дел, отличного настроения и большого уважения.

Философские поздравления с именинами Юрия

***

Тебя мы, Юрий, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Любви, здоровья и тепла,

Успехов в жизни и добра.



Будь счастлив, радуйся, люби,

Мгновенье каждое цени.

Желаем мы друзей надежных,

Врагов желаем только ложных.



Достаток в жизни будет пусть,

Пусть верно будет избран путь.

Пусть в жизни всё прекрасно будет,

А беды о тебе забудут.

Лучшие поздравления Юрию с именинами в стихах

***

Юра, с праздником тебя!

Пусть все будет на ура.

В твоей жизни навсегда

Много будет пусть добра.



Пусть везенье и здоровье

Никогда не подведут,

Ну а грусть и неудачи

Поскорее убегут.

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Веселые пожелания в День ангела Юрию в стихах

***

Сегодня твоя пожеланий страница

Откроется в книге из праздничных дней.

Пусть в день этот лучшее в мире случится,

Хорошее сбудется что-то скорей.



Тебе этот день посвящается, Юра,

Всех-всех пожеланий простые слова.

Пусть вечно на полке пылится микстура,

Пусть не заболит никогда голова.



Легко совершается всякое дело,

А всякое слово пусть будет к добру.

И взгляд твой вперед пусть всегда будет смелым,

И солнышко светит в окно поутру.



И пусть растворятся любые невзгоды,

В свершениях будет всегда полнота.

И пусть в твоем доме в любую погоду

Согреет родных и друзей теплота.

С днем ангела Фото: sunbouquet

Прикольные поздравление с именинами Юрию

***

Поздравляю с днем рождения и желаю удачи во всех сферах жизни. Пусть каждый твой друг, только заслышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя оказываются лишь успешные дни, недели и месяцы. С праздником!

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