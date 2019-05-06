С Днем ангела Юрия: красивые поздравления и открытки с именинами
В День ангела Юрия 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Юрий отмечает день ангела сегодня, 6 мая. В этот день ему адресованы все лучшие пожелания и поздравления с именинами.
Имя Юрий представляет собой славянскую форму имени Георгий, который означает "земледелец", и отмечается в честь Георгия Победоносца.
Читайте такжеИменины Георгия: красивые поздравления с днем ангела
Другая версия имени Юрий трактуется как "Высокочтимый человек". Обладатель такого имени – человек спокойный и уравновешенный, знающий себе цену, иногда слишком замкнутый и скрытный, но при этом терпеливый и уважаемый.
В день ангела Юрия мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, позитивные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Также Юрий отмечает свои именины 17 февраля, 26 мая, 8 июня, 13 августа по церковному календарю.
Добрые поздравления с именинами Юрия в прозе
***
Дорогой Юрий, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов великих дел, отличного настроения и большого уважения.
Философские поздравления с именинами Юрия
***
Тебя мы, Юрий, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Любви, здоровья и тепла,
Успехов в жизни и добра.
Будь счастлив, радуйся, люби,
Мгновенье каждое цени.
Желаем мы друзей надежных,
Врагов желаем только ложных.
Достаток в жизни будет пусть,
Пусть верно будет избран путь.
Пусть в жизни всё прекрасно будет,
А беды о тебе забудут.
Лучшие поздравления Юрию с именинами в стихах
***
Юра, с праздником тебя!
Пусть все будет на ура.
В твоей жизни навсегда
Много будет пусть добра.
Пусть везенье и здоровье
Никогда не подведут,
Ну а грусть и неудачи
Поскорее убегут.
Читайте такжеКогда будут летние каникулы 2019 в Украине
Веселые пожелания в День ангела Юрию в стихах
***
Сегодня твоя пожеланий страница
Откроется в книге из праздничных дней.
Пусть в день этот лучшее в мире случится,
Хорошее сбудется что-то скорей.
Тебе этот день посвящается, Юра,
Всех-всех пожеланий простые слова.
Пусть вечно на полке пылится микстура,
Пусть не заболит никогда голова.
Легко совершается всякое дело,
А всякое слово пусть будет к добру.
И взгляд твой вперед пусть всегда будет смелым,
И солнышко светит в окно поутру.
И пусть растворятся любые невзгоды,
В свершениях будет всегда полнота.
И пусть в твоем доме в любую погоду
Согреет родных и друзей теплота.
Прикольные поздравление с именинами Юрию
***
Поздравляю с днем рождения и желаю удачи во всех сферах жизни. Пусть каждый твой друг, только заслышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя оказываются лишь успешные дни, недели и месяцы. С праздником!
Ранее мы рассказывали, когда будет День 2019 матери в Украине.
Смотрите видео, как разгрузить себя после праздников:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram