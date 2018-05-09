С Днем победы-2018: поздравления на 9 Мая в прозе, стихах, картинках
Предлагаем вам лучшие варианты поздравлений с Днем победы-2018
9 Мая украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официальные мероприятия в этом году ограничатся возложением цветов к могиле неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в центре Киева, а также принятием военной присяги новобранцами.
Очень важно в День победы 9 Мая поздравить всех ветеранов. В этот день звучат трогательные и красивые поздравления с 9 Мая в их честь, в знак их отваги, побед и сверхусилий, приложенных в страшные годы войны. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам самые лучшие варианты поздравлений в стихах и прозе, а также открытки и картинки с Днем победы-2018.
Поздравления с Днем победы 9 мая в прозе и стихах
День Победы – праздник седины Наших прадедов, дедов и кто младше.Даже тех, кто не видал войны – Но её крылом задет был каждый, – Поздравляем с Днём Победы мы!
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9 мая – день Победы, день памяти о подвигах и самопожертвовании... Пусть никогда больше голубое небо не чернеет и земля не содрогается от ударов. Желаю мира и добра!
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С днем Победы! С днем народным!
С днем защитника страны!
Мы мечтаем, чтобы в мире
Больше не было войны!
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С Днем победы, славы, скорби,
Благодарности, весны!
Нынче с радостью мы вспомним:
О войне не снятся сны!
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В День победы я тебе желаю
Без войны прожить и без печали!
Чтобы никогда ни дети, и ни внуки
Не брали автоматы в свои руки!
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С днем победы, славным и важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирных дней без войн и напастей!
Поздравления с Днем победы 9 мая в прозе и стихах
Поздравляю с днем Победы! Пусть сражения происходят только с собственной ленью, а удача ведет к высоким достижениям лишь в мирной области.
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В этот весенний день 9 мая желаю тебе никогда не терять боевого духа и всегда быть уверенным в свой победе, несмотря ни на что. С Днем победы!
Поздравления с Днем победы 9 мая в стихах
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Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!
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Тебе желаю в День победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!
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Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Поздравления с Днем победы 9 мая в стихах
Сегодня в стране нашей великий праздник —
День победы над вражеской чумой!
А посему, пожмите руку ветерану,
Поздравьте искренне его — со всей душой!
***
За чистое небо у нас над головой
Мы скажем спасибо, солдат наш родной,
За то, что без страха за мир воевал,
За то, что ты в подвигах кровь проливал.
Так пусть же улыбка играет в глазах
От смысла, что кроется в этих словах:
Нет радости большей на всем белом свете,
Мы Вам благодарны за Вашу Победу!
***
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое, за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость, в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.
Пусть память живёт о победной весне.
Поздравления с Днем победы 9 мая в стихах
Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!
В день Победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях —
В добром здравии годы встречать,
Если плакать — то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!
***
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час…
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно —
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!
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