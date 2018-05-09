С Днем победы-2018: поздравления на 9 Мая в прозе, стихах, картинках

Предлагаем вам лучшие варианты поздравлений с Днем победы-2018

Поздравления с Днем победы-2018 9 Мая. Фото: соцсети

9 Мая украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официальные мероприятия в этом году ограничатся возложением цветов к могиле неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в центре Киева, а также принятием военной присяги новобранцами.

Поздравления с Днем победы-2018 9 Мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы-2018 9 Мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы-2018 9 Мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы-2018 9 Мая. Фото: соцсети Поздравления с Днем победы-2018 9 Мая. Фото: соцсети 1/5

Очень важно в День победы 9 Мая поздравить всех ветеранов. В этот день звучат трогательные и красивые поздравления с 9 Мая в их честь, в знак их отваги, побед и сверхусилий, приложенных в страшные годы войны. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам самые лучшие варианты поздравлений в стихах и прозе, а также открытки и картинки с Днем победы-2018.

Поздравления с Днем победы 9 мая в прозе и стихах

День Победы – праздник седины Наших прадедов, дедов и кто младше.Даже тех, кто не видал войны – Но её крылом задет был каждый, – Поздравляем с Днём Победы мы!

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9 мая – день Победы, день памяти о подвигах и самопожертвовании... Пусть никогда больше голубое небо не чернеет и земля не содрогается от ударов. Желаю мира и добра!

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С днем Победы! С днем народным!

С днем защитника страны!

Мы мечтаем, чтобы в мире

Больше не было войны!

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С Днем победы, славы, скорби,

Благодарности, весны!

Нынче с радостью мы вспомним:

О войне не снятся сны!

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В День победы я тебе желаю

Без войны прожить и без печали!

Чтобы никогда ни дети, и ни внуки

Не брали автоматы в свои руки!

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С днем победы, славным и важным!

Вспомним павших в бою отважно,

Пожелаем друг другу счастья,

Мирных дней без войн и напастей!

Поздравления с Днем победы 9 мая в прозе и стихах

Поздравляю с днем Победы! Пусть сражения происходят только с собственной ленью, а удача ведет к высоким достижениям лишь в мирной области.

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В этот весенний день 9 мая желаю тебе никогда не терять боевого духа и всегда быть уверенным в свой победе, несмотря ни на что. С Днем победы!



Поздравления с Днем победы 9 мая в стихах

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Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете!

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Тебе желаю в День победы

Не ведать, что такое беды,

Всегда жить в мире и согласье,

Пусть воцарится в жизни счастье!

***

Мы родились, когда все было в прошлом,

Победе нашей не один десяток лет,

Но как нам близко то, что уже в прошлом.

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Поздравления с Днем победы 9 мая в стихах



Сегодня в стране нашей великий праздник —

День победы над вражеской чумой!

А посему, пожмите руку ветерану,

Поздравьте искренне его — со всей душой!

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За чистое небо у нас над головой

Мы скажем спасибо, солдат наш родной,

За то, что без страха за мир воевал,

За то, что ты в подвигах кровь проливал.

Так пусть же улыбка играет в глазах

От смысла, что кроется в этих словах:

Нет радости большей на всем белом свете,

Мы Вам благодарны за Вашу Победу!

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Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.

Ваш подвиг забыть невозможно в веках.

Спасибо большое, за силу и веру.

За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы.

За радость и гордость, в сердцах и душе.

Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.

Пусть память живёт о победной весне.

Поздравления с Днем победы 9 мая в стихах

Мы вас за все благодарим:

За вашу смелость без преграды,

За то, что защищали мир

Не ради званий и награды.

Хотим здоровья пожелать,

Чтоб долго жили, не болели.

Спасибо говорим мы вам

За то, что жизни не жалели!

В день Победы хочу пожелать

Позабыть, наконец, о ненастьях —

В добром здравии годы встречать,

Если плакать — то только от счастья!

Пусть успехами радуют вас

Ваши правнуки, внуки и дети!

И пускай каждый миг, каждый час

Солнце ласково в жизни вам светит!

***

С Днем Победы! Радостная дата

И при этом светлой скорби час…

Миллионы полегли когда-то,

Чтоб свободу выкупить для нас!

Так отметим радостно, сердечно —

Сохраняя радость сквозь года:

Счастье, подвигом заслуженное вечным,

С нами остается навсегда!

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