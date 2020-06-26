Для лопоухих с "интересным носом": людей нестандартной внешности приглашают сняться в кино

Скорее всего, речь идет об участии в съемках сериала по мотивам "Властелина колец"

Новозеландское кастинг-агентство BGT для съемок в кино ищет людей с нестандартной внешностью – "интересным носом", шрамами, неправильным прикусом и прочими особенностями. Скорее всего, речь идет об участии в съемках сериала по мотивам "Властелина колец".

"У тебя неправильный прикус, обгоревшее лицо, длинные худые руки и ноги, глубокие скулы, морщинистое лицо, шрамы от сыпи, оттопыренные уши, слишком маленькие или большие глаза, худое лицо, отсутствуют конечности? Присылай нам свое фото и номер телефона", – указано в объявлении BGT в Facebook.

Стоит отметить, что до кастинга допускаются люди в возрасте 18-65 лет, находящиеся в Новой Зеландии.

Вероятное, BGT занимается поиском актеров массовки для участия в съемках сериала "Властелин колец", пишет британская газета The Guardian. Однако представительница агентства отказалась комментировать эту информацию.

Кадр из фильма "Властелин колец" Фото: Imdb.com

К слову, съемки сериала "Властелин колец", которые были остановлены из-за эпидемии коронавируса, должны возобновиться в августе. Его уже автоматически продлили на второй сезон.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о 64-летней американке Синди Джексон, которая в юном возрасте начала активно менять свою внешность при помощи пластической хирургии. Теперь жительницу США знают как женщину, которая полностью изменила себя.

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