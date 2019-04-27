С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах
Мы собрали для вас лучшие поздравления в картинках со светлым Воскресением Христовым
Пасха 2019 для православных христиан в этом году выпадает на 28 апреля. Этот праздник символизирует воскресение Иисуса Христа. "Сегодня" подготовили для вас лучшие короткие поздравления с Пасхой 2019, выберите красочные картинки и открытки с Пасхой для родных и близких.
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С Великой Пасхой поздравляю от души!
Пусть будут дни полны надежд и хороши,
Ты только верь: есть тот, кто нас спасает
И от ошибок страшных сберегает.
Сегодня праздник воскрешение Христа
И завершение Великого поста.
Крась яйца, куличами угощайся,
С семьей, с друзьями в этот день встречайся.
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Пасха Светлая случилась,
Вся земля преобразилась!
Людям большей нет отрады,
Все христосоваться рады!
Праздник сей, велик и славен,
И сегодня каждый равен.
Поздравляем всех людей,
Родных, близких и друзей!
Мира и добра желаем
И Иисуса прославляем!
Никогда пускай он нас
Не оставит в трудный час!
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Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью Вас благословляет!
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Мы вам желаем в праздник Пасхи,
Чтоб были помыслы прекрасны,
Чтоб была легкой жизни доля,
И справедливой Божья воля!
Молитвы пусть Господь услышит,
И вам подарят небеса,
Свое благословенье свыше,
Святую веру в чудеса!
Напомним, ранее мы писали, когда можно будет увидеть Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019. Кроме этого, мы рассказывали, что нужно святить на Пасху 2019 в церкви.
Смотрите видео о пасхальных выходных:
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