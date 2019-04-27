С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

Мы собрали для вас лучшие поздравления в картинках со светлым Воскресением Христовым

Поздравляем с Пасхой 2019 Фото: Pixabay

Пасха 2019 для православных христиан в этом году выпадает на 28 апреля. Этот праздник символизирует воскресение Иисуса Христа. "Сегодня" подготовили для вас лучшие короткие поздравления с Пасхой 2019, выберите красочные картинки и открытки с Пасхой для родных и близких.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

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С Великой Пасхой поздравляю от души!

Пусть будут дни полны надежд и хороши,

Ты только верь: есть тот, кто нас спасает

И от ошибок страшных сберегает.

Сегодня праздник воскрешение Христа

И завершение Великого поста.

Крась яйца, куличами угощайся,

С семьей, с друзьями в этот день встречайся.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

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Пасха Светлая случилась,

Вся земля преобразилась!

Людям большей нет отрады,

Все христосоваться рады!

Праздник сей, велик и славен,

И сегодня каждый равен.

Поздравляем всех людей,

Родных, близких и друзей!

Мира и добра желаем

И Иисуса прославляем!

Никогда пускай он нас

Не оставит в трудный час!

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

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Пришла надежда на Спасенье

С Пасхальным Светлым Воскресеньем,

Так пусть она в душе сияет,

Любовью Вас благословляет!

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

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Мы вам желаем в праздник Пасхи,

Чтоб были помыслы прекрасны,

Чтоб была легкой жизни доля,

И справедливой Божья воля!

Молитвы пусть Господь услышит,

И вам подарят небеса,

Свое благословенье свыше,

Святую веру в чудеса!

Напомним, ранее мы писали, когда можно будет увидеть Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019. Кроме этого, мы рассказывали, что нужно святить на Пасху 2019 в церкви.

Смотрите видео о пасхальных выходных:





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