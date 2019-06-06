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С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в стихах и смс

Сегодня Вознесение Господне 2019: отправляйте лучшие поздравления и открытки родным и друзьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Вознесение Господне: фото и поздравления
Вознесение Господне: фото и поздравления
Фото: Pixabay

Сегодня, 6 июня, отмечаем светлый праздник Вознесения Господня. Не забудьте поздравить всех родных, друзей, близких людей и просто знакомых с этим знаменательным днем и пожелать всего наилучшего. А мы приготовили для вас милые, душевные, искренние и добрые поздравления с праздником Вознесения в стихах и смс.

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С Вознесением Господним: поздравления в смс

***

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.

Картинки Вознесение Господне
Картинки Вознесение Господне
Фото: bonnycards

Вознесение Господне 2019: поздравления в смс

***

С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!

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Лучшие стихи в День Вознесения Господня

***

Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает –
Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил.
И чтоб в любое время
Бог в вашем сердце жил!

Открытки Вознесение Господне
Открытки Вознесение Господне
Фото: bonnycards

Короткие поздравления в день Вознесения

***

С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
И пусть каждый счастлив будет!

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Искренние поздравления с праздником Вознесения Господня

***

Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.

Поздравительные открытки с Вознесением Господним
Поздравительные открытки с Вознесением Господним
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с праздником Вознесения Господня

***

Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день – Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!

Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
И чтоб глаза твои от радости сияли!

Вознесение Господне 2019 год: открытки
Вознесение Господне 2019 год: открытки
Фото: bonnycards

Красивое поздравление с Вознесением Господним

***

С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать в день Вознесения.

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