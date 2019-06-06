С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в стихах и смс

Сегодня Вознесение Господне 2019: отправляйте лучшие поздравления и открытки родным и друзьям

Вознесение Господне: фото и поздравления Фото: Pixabay

Сегодня, 6 июня, отмечаем светлый праздник Вознесения Господня. Не забудьте поздравить всех родных, друзей, близких людей и просто знакомых с этим знаменательным днем и пожелать всего наилучшего. А мы приготовили для вас милые, душевные, искренние и добрые поздравления с праздником Вознесения в стихах и смс.

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С Вознесением Господним: поздравления в смс

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.



Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет только дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

Картинки Вознесение Господне Фото: bonnycards

Вознесение Господне 2019: поздравления в смс

***

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!



Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

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Лучшие стихи в День Вознесения Господня

***

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!



Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает –

Смогли осуществить!



Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил.

И чтоб в любое время

Бог в вашем сердце жил!

Открытки Вознесение Господне Фото: bonnycards

Короткие поздравления в день Вознесения

***

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.



Чтите ближнего, любите

И с добром в душе живите.

Улыбайтесь миру, людям.

И пусть каждый счастлив будет!

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Искренние поздравления с праздником Вознесения Господня

***

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.



Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.



В светлый праздник всем желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

Поздравительные открытки с Вознесением Господним Фото: bonnycards

Добрые поздравления с праздником Вознесения Господня

***

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день – Господне Вознесение,

Пускай уют придет в твой светлый дом

И Бог пошлет с небес благословение!



Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

И чтоб глаза твои от радости сияли!

Вознесение Господне 2019 год: открытки Фото: bonnycards

Красивое поздравление с Вознесением Господним

***

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!



Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать в день Вознесения.

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