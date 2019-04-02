Сакура – символ красоты и быстротечности жизни

Узнайте, когда цветет сакура и что означает в культуре Японии

Сакура - символ Японии Фото: Pixabay

Весна – время цветения сакуры. Эти, на первый взгляд, мелкие, простенькие и невзрачные цветы, дальние родственники нашей вишни, расцветая в общей и буйной массе, представляют собой невообразимо красивую картину. Сады и парки буквально утопают в море цветов всех оттенков розового. Полюбоваться на цветущую сакуру съезжаются тысячи людей, причем не только в Японии, но и во всем мире, где зацветает сакура.

Сакура – символ Японии

Цветущая сакура для японцев – это национальный символ, гордость и повод для красивого и нарядного празднества ханами, посвященного любованию цветами. Весенние пикники под цветущей сакурой – неотъемлемый атрибут Японии.

По всей стране известны места, где можно полюбоваться красотой цветущей сакуры. Также в Японии растут знаменитые и древние деревья, насчитывающие сотни веков. К примеру, старейшая Сакура Века богов в префектуре Яманаси имеет возраст около 2000 лет, а Сакура-водопад в Михару в префектуре Фукусима насчитывает более 1000 лет.

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На протяжении многих веков сакура была непосредственно связана с культурной жизнью страны. Нежность ее цветения воспевалась в японской поэзии и музыке. Красота миллионов одновременно раскрывшихся бутонов отражалась мастерами в художественных произведениях. Изображение цветов и лепестков увековечено в геральдике и нумизматике. А хрупкость, мимолетность и необыкновенная красота цветов, которую часто сравнивают со скоротечностью человеческой жизни, легла в основу японской философии.

Вишневая тематика занимает почетное место в индустрии сувениров и подарков. И в японской кулинарии также применяется сакура, плоды, листья и цветы которой активно используются для приготовления угощений и напитков. К примеру, из засоленных цветов сакуры делают любовный напиток сакураю, которым принято угощаться во время свиданий.

Время цветения сакуры

Сакура Фото: Pixabay

Обычно сакура начинает цвести в марте-апреле, прокатываясь волной по всей стране – с юга на север. Период ее цветения составляет всего несколько недель. Каждый японец стремится посетить парки, чтобы полюбоваться на это чудо природы. Сакура также привлекает огромное количество туристов и гостей страны.

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Цветущая сакура в Украине

В Украине также есть места, где в больших количествах произрастает это декоративное дерево, и в периоды цветения собирает вокруг себя множество благодарных зрителей. К примеру, в Ужгороде высажена самая длинная в Европе аллея Сакуры, а также в течение многих лет регулярно проводятся праздники – Сакура-фесты. А в Киеве полюбоваться цветущей сакурой можно в парке Киото, в Ботаническом саду им. Гришко, а также в ботаническом саду им. Фомина.

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