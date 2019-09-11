Салон красоты отказался обслуживать клиентку из-за ее веса

Американка Тина Льюис утверждает, что столкнулась с дискриминацией

Специалист по маникюру в салоне красоты Rose's Nails, что в американском штате Техас (США), отказалась обслуживать "слишком полную" клиентку по имени Тина Льюис. Работница заведения заявила, что стулья в их помещении слишком маленькие и не выдержат ее веса. Об этом пишет таблоид Mirror.

"Это было крайне неуважительно. Я столкнулась с дискриминацией", – рассказывает Льюис, добавив, что делает педикюр каждые две недели и еще никогда не сталкивалась с подобным обращением.

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Маникюрша, отказавшая клиентке в услуге, прокомментировала свой поступок. Она отметила, что не имела намерения показаться грубой, а просто переживала за имущество салона, поскольку ранее одна из клиенток уже сломала кресло. Более того, владелец заведения счел поступок своей сотрудницы верным. Он объяснил это тем, что кресла в его салоне стоят сотни долларов и он не может себе позволить постоянно их ремонтировать.

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