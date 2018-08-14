Салон красоты залил женщине глаза суперклеем: появилось фото

Клиентка в результате процедуры полностью лишилась ресниц

Женщине заклеили глаза. Фото: pixabay

Жительница таиландского города Пхукет осталась без ресниц по вине суперклея. Об этом сообщает издание Daily Mail.

35-летняя Беньяпа Супап обратилась в незнакомый салон красоты, чтобы нарастить ресницы. Вместо специального косметического клея косметолог использовала быстросохнущий универсальный. Через несколько минут веки опухли, а затем слиплись, когда женщина моргнула. Чтобы удалить клей, Супап направилась в другой салон. После болезненной процедуры, которая растянулась почти на час, она полностью лишилась ресниц.

Женщина пострадала в салоне красоты Фото: страница Benyapa Supap в Facebook

Женщина утверждает, что обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Ей ответили, что ничем не могут помочь.

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