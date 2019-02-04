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Самая длинная в мире рыба выбросилась на берег: появилось фото

Сельдяного короля в японских легендах называют посланником бога моря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Поймали самую длинную в мире рыбу Фото: pixabay
Поймали самую длинную в мире рыбу
Фото: pixabay

В Японии на берег выбросилась самая длинная рыба в мире. Сельдяного короля длиной 3,2 метра нашли на берегу залива Тояма. Эта самая длинная из костных рыб, которая обитает далеко от берега – на глубинах до одного километра.
 

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Тело рыбы этого вида лентовидное: при длине 3,5 метров высота туловища может составлять 25 сантиметров, а его толщина всего пять сантиметров. Особь длиной 5,5 метров весит около 250 килограммов. Очень длинный спинной плавник начинается на голове над глазом и идет к заднему концу тела.
 

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В книгу рекордов Гиннеса внесен 11-метровый король, хотя в основном людям на глаза попадаются особи длиной около трех метров.

Сельдяного короля в японских легендах называют посланником бога моря. Если он подплывает близко к людям, по преданию, это свидетельствует о приближении подводного землетрясения и цунами.

Сельдяной король или обыкновенная ремень-рыба – морская рыба из семейства ремнетелых отряда опахообразных. Пелагическая (полуглубоководная) рыба, встречающаяся в теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Напомним, рыбаки показали на видео самую большую рыбу на планете. Кроме этого, мы писали, что кот станцевал на льду в попытке поймать замерзшую рыбу.

Смотрите видео: в Черкасской области рыбу спасают от удушья

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Источник: Сегодня
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