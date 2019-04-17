"Самая красивая девушка" лишилась короны из-за любви
Девушка заявила, что уже два месяца ждет ребенка от своего возлюбленного
22-летняя Джойс Прадо, которая стала победительницей прошлогоднего конкурса красоты "Мисс Боливия", лишилась своего титула из-за беременности. Девушка представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в декабре 2018 года, но не смогла пройти и в полуфинал.
"Да, у нас будет ребенок, нас поддерживают семьи, мы счастливы, я люблю Родриго, а эта новость сделала нас только ближе", — рассказала боливийка изданию Daily Mail.
Прадо заявила, что уже два месяца ждет ребенка от своего возлюбленного — парагвайской модели Родриго Гименеса. Вскоре пара планирует сыграть свадьбу.
После этого организаторы конкурса заявили, что Прадо нарушила условия контракта и лишили ее короны победительницы. Тем не менее они отметили, что продолжат поддерживать с моделью "сердечные отношения". Сама Прадо никак не прокомментировала новость о потере титула.
Напомним, что накануне конкурса "Мисс Вселенная США", модель Сара Роуз Саммерс, оказалась в эпицентре расистского скандала – девушка в компании своих "коллег" из Австралии и Колумбии отпускала грубые замечания в адрес красавиц из стран Юго-Восточной Азии.
Мы также писали, как представительница Коста-Рики на конкурсе Наталия Карвахаль подшутила над ведущим Стивом Харви, припомнив ему конфуз трехлетней давности, когда он перепутал победительниц соревнований.
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