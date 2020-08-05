Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

23-летняя Белла Хадид сделала это ради съемок для модного журнала Elle

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, ради съемок упала в бассейн в прозрачном платье. Соответствующее видео опубликовано на Instagram-странице модного журнала Elle.

На кадрах ролика Белла Хадид в расстегнутом красном наряде из прозрачной ткани подходит к краю бассейна, берет в руку подол платья и падает в воду.

INSTAGRAM

Известно, что автором съемки стала старшая сестра Беллы, 25-летняя супермодель Джиджи Хадид.

"Я хочу, чтобы юные девочки и мальчики знали, что они имеют право голоса и должны требовать справедливости в том, что для них важно", – заявила Хадид в интервью для августовского номера журнала. Модель поразмышляла о семье и друзьях, а также о движении Black Lives Matter (BLM, "Жизни черных важны").

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Напомним, Белла Хадид стала лицом новой, весенней коллекции Michael Kors. Кроме этого, недавно модель испугала своих фанатов чрезмерной худобой.

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