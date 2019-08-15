"Самая красивая рыбачка в мире" показала фото в бикини

Девушка нередко красуется на снимках в очень откровенных нарядах

Эмили Ример Фото: instagram.com/emilysriemer

Американка Эмили Ример из города Майами во Флориде (США) признана пользователями Instagram "самой красивой в мире рыбачкой". Посты девушки в сети собирают тысячи лайков и десятки комментариев, в которых юзеры восхищаются ее стройной фигурой. Об этом сообщает таблоид The Sun.

"Я ловлю рыбу в бикини не для того, чтобы привлекать внимание. Просто во Флориде и его округе жарко, – объясняет рыбачка своей откровенный внешний вид. – Фотографироваться со своим уловом – вполне естественно. Так вышло, что я это делаю в купальнике".

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Девушка нередко красуется на снимках в откровенных топах и бикини, удерживая в руках крупный улов. Ример подчеркивает, что рыбалка заменяет ей тренировку на мышцы верхней части тела, ведь часто пойманная рыба весит больше, чем она. Эмили утверждает, что успешная борьба с крупным уловом приносит ей адреналин.

Эмили Ример Фото: instagram.com/emilysriemer Эмили Ример Фото: instagram.com/emilysriemer Эмили Ример Фото: instagram.com/emilysriemer Эмили Ример Фото: instagram.com/emilysriemer Эмили Ример Фото: instagram.com/emilysriemer 1/5

Напомним, "самый красивый преступник США" покорил подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Джереми Микс стал знаменитым в 2014 году, когда его снимок появился на странице полиции города Стоктон в Facebook. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали фото "самой красивой учительницы".

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