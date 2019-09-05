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"Самая красивая девушка-военная Китая" объяснила выбор профессии

Девушка решила вступить в армию пять лет назад, когда узнала, что туда начали принимать женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
Мен Джиахуй Фото: WEIBO
Мен Джиахуй
Фото: WEIBO

Китайская модель нижнего белья и блогершу Мен Джиахуй, которую в 2015 году после парада к 70-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне признали "самым красивым солдатом Китая", решила вступить в Народно-освободительную армию. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Мен Джиахуй
Фото: Weibo
Мен Джиахуй
Фото: Weibo
Мен Джиахуй
Фото: Weibo
Мен Джиахуй
Фото: Weibo
Мен Джиахуй
Фото: Weibo
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"Моя жизнь сильно изменилась, но я не жалею об этом", – заявила Мен в комментарии журналистам издания, добавив, что она с детства мечтала стать солдатом, однако в 2014 году поступила в Пекинский институт технологии моды, где училась моделированию. До этого девушка принимала участие в конкурсах красоты, в 2008 году она заняла третье место на конкурсе моделей нижнего белья.

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Мен Джиахуй решила вступить в армию пять лет назад, когда узнала, что в ряды НОАК начали принимать женщин через местные военкоматы. Она отметила, что у модели и солдата почетного караула есть что-то общее: в обоих случаях необходимо представить себя в лучшем свете перед другими людьми.

Напомним, "самый красивый преступник США" покорил подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Джереми Микс стал знаменитым в 2014 году, когда его снимок появился на странице полиции города Стоктон в Facebook. Кроме этого, "Сегодня" опубликовала фото "самой красивой учительницы".

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