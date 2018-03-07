Самая модная собака в Париже выгуляла элегантный костюм
Вся одежда собаки изготовлена на заказ, говорят хозяева
Во время Недели моды в Париже СМИ сфотографировали собаку, которая может поразить своим стильным внешним видом. Животное одето исключительно в продукцию дорогих брендов, и имеет свой неповторимый стиль, пишет The Metro.
Пес очень стильно одевается. Фото: instagram.com/littlelolasunshine
Пес очень стильно одевается. Фото: instagram.com/littlelolasunshine
Пес очень стильно одевается. Фото: instagram.com/littlelolasunshine
Пес очень стильно одевается. Фото: instagram.com/littlelolasunshine
Пес очень стильно одевается. Фото: instagram.com/littlelolasunshine
Пес очень стильно одевается. Фото: instagram.com/littlelolasunshine
Лола Саншайн (так зовут собаку) имеет свой собственный блог в Instagram, и часто расхаживает по улицам Милана и Парижа в кожаных куртках и шляпках. Вся одежда собаки изготовлена на заказ.
"Если вы подумали, что я обычный блогер-симпатяжка в модном прикиде, то я расскажу вам о других вещах, которые делают меня счастливой и придают смысл моей жизни. Я люблю детей, благотворительность и шампанское!", – отмечается в блоге собаки.
Также сайт "Сегодня" писал, в сети стремительно набирает популярности видео, в котором две собаки мешают мужчине выбросить новогоднюю елку. Ролик просмотрели более 29 миллионов человек.
Кроме того, мы сообщали, что в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет.
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