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Самая пожилая женатая пара в мире раскрыла тайну своих отношений

Сегодня, 13:35

Вместе супруги воспитали 5 детей, 11 внуков, 21 правнука и 9 праправнуков

110-летний Хулио Цезарь Мора Тапия из Эквадора и его супруга, 104-летняя Вальдрамина Макловия Квинтерос Рейес, прожили в браке 79 лет и попали в книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женатая пара. Вместе они воспитали 5 детей, 11 внуков, 21 правнука и 9 праправнуков. Об этом сообщают представителям Guinness World Records.

Пара поженилась спустя семь лет после знакомства – 7 февраля 1941 года. Церемония бракосочетания прошла тайно, поскольку родные не одобряли их желание вступить в брак.

Самая пожилая женатая пара в мире
Самая пожилая женатая пара в мире
Фото: guinnessworldrecords.com

"Уважение, сострадание и чуткость – секрет крепких отношений и счастливого брака, – подчеркивает пара. – Мы никогда не спорили и не ругались. Какие-то разногласия, конечно, были, но дети о них не знали. Ведь они тоже нуждались в уважении и любви".

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Супруги считают свою семью главным приоритетом в жизни. По их словам, отношения с родными должны строиться на любви и уважении. "Мы сохранили наш брак благодаря любови, обоюдному уважению, честности и должному воспитанию, основанное на семейных ценностях", – отметили Хулио и Вальдрамина.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о 106-летнем Джоне и 105-летней Шарлотте из США, которые отпраздновала 80-летнюю годовщину свадьбы. Секретом долголетия американцы назвали умеренность: они правильно питаются, а Джон до сих пор занимается в спортзале.

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Кроме этого, мы писали о 90-летней Норме и 92-летнем Фрэнсисе Плателли из Австралии, которые прожили в браке 70 лет и умерли в один день.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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