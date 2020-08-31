Самая пожилая женатая пара в мире раскрыла тайну своих отношений

Вместе супруги воспитали 5 детей, 11 внуков, 21 правнука и 9 праправнуков

110-летний Хулио Цезарь Мора Тапия из Эквадора и его супруга, 104-летняя Вальдрамина Макловия Квинтерос Рейес, прожили в браке 79 лет и попали в книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женатая пара. Вместе они воспитали 5 детей, 11 внуков, 21 правнука и 9 праправнуков. Об этом сообщают представителям Guinness World Records.

Пара поженилась спустя семь лет после знакомства – 7 февраля 1941 года. Церемония бракосочетания прошла тайно, поскольку родные не одобряли их желание вступить в брак.

Самая пожилая женатая пара в мире Фото: guinnessworldrecords.com

"Уважение, сострадание и чуткость – секрет крепких отношений и счастливого брака, – подчеркивает пара. – Мы никогда не спорили и не ругались. Какие-то разногласия, конечно, были, но дети о них не знали. Ведь они тоже нуждались в уважении и любви".

Супруги считают свою семью главным приоритетом в жизни. По их словам, отношения с родными должны строиться на любви и уважении. "Мы сохранили наш брак благодаря любови, обоюдному уважению, честности и должному воспитанию, основанное на семейных ценностях", – отметили Хулио и Вальдрамина.

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